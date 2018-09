Erfurt (AFP) In Thüringen und Brandenburg werden am Sonntag neue Landesparlamente gewählt. Während in Brandenburg keinerlei Wechselstimmung erkennbar ist und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nicht um seinen Chefsessel bangen muss, ist der Ausgang der Wahl in Thüringen offen. Die CDU unter Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht dürfte zwar stärkste Partei werden, könnte aber nach 24 Jahren ihre Macht verlieren. Denn die bisher mitregierende SPD schließt ein Bündnis unter Führung der Linkspartei nicht mehr aus.

