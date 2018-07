Berlin (AFP) Die Verbraucher wollen bessere Informationen auf den Verpackungen von Lebensmittel. Die aktuelle Kennzeichnung lässt sie wegen kleiner Schrift, unverständlichen oder fehlenden Angaben oft ratlos zurück, wie die Verbraucherorganisation Foodwatch am Freitag in Berlin mitteilte. In einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstitutes TNS Emnid im Auftrag von Foodwatch gaben 74 Prozent der Befragten an, es sei schwierig für sie, die Qualität von Lebensmitteln anhand der Angaben auf der Verpackung richtig zu beurteilen.

