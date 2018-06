München (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will die Bundeswehr nach einem Zeitungsbericht durch eine Verkürzung der Arbeitszeiten und Erleichterungen für Familien attraktiver machen. Von 2016 an solle für alle Soldaten "im Grundbetrieb" eine "regelmäßige Arbeitszeit" von 41 Stunden in der Woche gelten, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf ein Eckpunktepapier des Verteidigungsministeriums zu einem entsprechenden Gesetzesvorhaben. Dieses sieht demnach auch zahlreiche Regelungen zur Verbesserung der Besoldung, der Versorgung nach der Dienstzeit und der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor.

