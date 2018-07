Berlin (AFP) Vor der zentralen Kundgebung gegen Antisemitismus in Berlin hat sich der Präsident des Zentralrats der Juden, Dieter Graumann, erneut über Judenfeindlichkeit in Deutschland beklagt. Die Juden hätten einen schlimmen Sommer hinter sich, sagte Graumann am Freitag im Inforadio des RBB. "Wir haben Schockwellen von Judenhass gehabt, Synagogen sind angegriffen worden, jüdische Menschen sind bedroht worden." Im Internet würden "bis heute kübelweise Häme und Hetze über uns ausgegossen". Es habe aber auch "Gesten der Herzlichkeit" gegeben, "das tut uns sehr gut".

