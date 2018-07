Tallinn (AFP) Mehrere skandinavische und baltische Staaten haben von Russland die umgehende Freilassung eines unter Spionageverdacht festgenommenen estnischen Polizisten verlangt. Der Beamte Eston Kohver müsse "umgehend freigelassen" werden und unter sicheren Bedingungen nach Estland zurückkehren können, hieß es am Freitag in einer Erklärung mehrerer Außenminister, die sich in Tallinn trafen. Kohver sei "gewaltsam" nach Russland gebracht worden und werde dort festgehalten, hieß es. An dem Aufruf beteiligten sich die Außenminister von Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Lettland, Litauen und Island.

