Kiew (AFP) EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso fordert weitere Schritte für eine dauerhafte Stabilisierung der Ukraine. "Die Waffenruhe reicht nicht, um einen dauerhaften Frieden zu garantieren", sagte Barroso am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew. Zuvor waren neue EU-Strafmaßnahmen gegen Russland in Kraft getreten, die Poroschenko ausdrücklich begrüßte.

