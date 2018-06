Paris (AFP) Die Zahl antisemitischer Übergriffe in Frankreich hat nach Angaben des örtlichen Dachverbands jüdischer Einrichtungen zuletzt dramatisch zugenommen. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres seien 529 antisemitische Vorfälle registriert worden, teilte der Verband Crif am Donnerstag mit. Im selben Zeitraum des Vorjahres seien es 276 derartige Fälle gewesen. Damit habe sich die Zahl der Übergriffe nahezu verdoppelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.