Tokio (dpa) - Die Zahl der Hundertjährigen in Japan hat einen neuen Rekord erreicht. Zum Montag, einem nationalen Feiertag zur "Ehrung der Alten", werde die Zahl der mindestens 100 Jahre alten Menschen bei 58 820 liegen. Das gab das Gesundheitsministerium in Tokio bekannt. Seit nunmehr 44 Jahren sei die Zahl der Hundertjährigen statistisch gesehen stetig gestiegen. 87,1 Prozent seien Frauen. Als einen Grund für die hohe Lebenserwartung in Japan vermuten Wissenschaftler die gesunde traditionelle Landesküche. Aber auch die großen Fortschritte in der Altersmedizin spielen eine wichtige Rolle.



