London (AFP) Falscher Alarm oder viel Lärm um nichts: Gerüchte über eine Vermählung von George Clooney und seiner Lebensgefährtin Amal Alamuddin am Freitag in London haben Medienvertreter in Aufregung versetzt. Im Stadtteil Chelsea bauten Fernsehteams und Fotografen ihre Ausrüstung vor dem Eingang des Alten Rathauses auf. Dabei hieß es in einem Aushang neben der Eingangstür klar und deutlich: "Wir nehmen heute NICHT die Vermählung von Herrn Clooney vor." Das Rathaus bat die Medienvertreter, durch ihre Anwesenheit nicht die normalen Hochzeitspaare zu stören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.