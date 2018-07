London (AFP) Der frühere nordirische Regierungschef und Protestantenführer Ian Paisley ist tot. Paisley starb am Freitag im Alter von 88 Jahren, wie seine Frau Eileen mitteilte. In ihrer Erklärung hieß es: "Mein geliebter Mann, Ian, ist heute morgen für immer entschlafen." Die Familie sei in tiefer Trauer. Die Beerdigung werde im engsten Familienkreis vollzogen. Eine öffentliche Trauerfeier werde bis Ende des Jahres abgehalten.

