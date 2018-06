London (AFP) Wie viel Geld bringt die Besteuerung der Öl- und Gasproduktion aus Nordsee-Vorkommen in den nächsten Jahren? Diese Frage steht im Zentrum der Debatten um die schottische Unabhängigkeit. Die Regionalregierung, die beim Referendum am kommenden Donnerstag eine Loslösung von England erreichen will, setzt in Fragen von Wirtschaft und Finanzen voll auf die Rohstoffe unter dem Meer. London dagegen warnt, dass es mit den Fördermengen und somit den Steuereinnahmen deutlich bergab gehe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.