Montréal (AFP) Der kanadische Skandal-Politiker Rob Ford verzichtet auf eine Kandidatur für eine weitere Amtszeit als Bürgermeister der Millionenstadt Toronto. Er werde bei der Wahl des Stadtoberhaupts am 27. Oktober nicht antreten und sich stattdessen weiter um seine Gesundheit kümmern, erklärte Ford am Freitag in einem offenen Brief. Bei dem 45-Jährigen wurde Magenkrebs diagnostiziert. Ford kündigte gleichzeitig an, dass sich sein Bruder Doug zur Wahl stellen werde. Der Name des 49-Jährigen wurde am Freitag in letzter Minute auf die Kandidatenliste gesetzt.

