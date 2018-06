Berlin (dpa) - Im Kampf gegen die Terrormiliz IS schickt die Bundeswehr sechs Militärausbilder in den Irak. Die Fallschirmjäger sollen kurdischen Soldaten die Bedienung der einfacheren Waffen zeigen, die Deutschland liefert. Die kompliziertere Ausbildung etwa zur Bedienung der Panzerabwehrwaffen "Milan" erfolgt in Deutschland. Die Bundesregierung hat Anhängern der Terrormiliz IS inzwischen jede Propaganda und das Anwerben von Kämpfern in Deutschland verboten. Verstöße können mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden.

