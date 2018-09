Berlin (dpa) - Ganz offen und straflos konnten Anhänger des Islamischen Staats bisher in Deutschland dessen Symbole zeigen - das ist nun vorbei. Die Bundesregierung hat der Terrormiliz jede Propaganda und das Anwerben von Kämpfern in Deutschland verboten. Die Terrororganisation Islamischer Staat sei eine Bedrohung - auch für die öffentliche Sicherheit in Deutschland, begründete Innenminister Thomas de Maizière die Entscheidung. Verstöße können mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden.

