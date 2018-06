New York (dpa) - Topmodel Heidi Klum (41) ist für eine Sendung im amerikanischen Fernsehen mit einer sehr speziellen Girlgroup aufgetreten. Sie sang gemeinsam mit Muppets-Star Miss Piggy und der früheren Spice-Girls-Sängerin Melanie Brown alias Mel B (39) den Hit der Weather Girls "It's Raining Men".

Das Video dazu verlinkte Klum am Donnerstag auf ihrem Twitter-Account. Der Clip stammt aus der Show "America's got Talent", bei der Klum und Brown in der Jury sitzen. Bei dem Auftritt hat allerdings Miss Piggy die Hauptrolle, Klum und Mel B geben die Backgroundsängerinnen mit Regenschirmen in den Händen und rosafarbenen Stolen um die Schultern.

Video bei Youtube