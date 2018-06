Genf (AFP) Zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika schickt Kuba 165 Ärzte und Krankenschwestern nach Sierra Leone. Wie der kubanische Gesundheitsminister Roberto Morales Ojeda am Freitag in Genf mitteilte, sollen die 62 Ärzte und 103 Krankenschwestern ein halbes Jahr lang in den Ebola-Gebieten bleiben. Die Direktorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan, sprach vom "größten" Kontingent an Helfern, das von einem Land in den Kampf gegen die Ebola-Epidemie geschickt werde. Die WHO hält die Entsendung von 500 weiteren ausländischen medizinischen Fachkräften für erforderlich.

