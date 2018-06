Peking (dpa) - Die Formel-1-Weltmeisterschaft wird 2015 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in 20 Rennen entschieden. Der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobilverbandes verabschiedete in Peking den Rennkalender für die Königsklasse im kommenden Jahr.

Demnach kehrt die Formel 1 nach 23 Jahren auch wieder zurück nach Mexiko. Das Rennen dort ist für den 1. November geplant. Das Heimrennen für die deutschen Piloten findet am 19. Juli auf dem Nürburgring statt. Auftakt ist auch 2015 in Melbourne am 15. März. Das Finale steigt ebenfalls wie in dieser Saison in Abu Dhabi (29. November). Insgesamt stehen acht Rennen in Europa auf dem Programm.

