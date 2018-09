Coffs Harbour (SID) - Das in der Weltmeisterschaft dominierende Volkswagen-Team hat bei der Rallye Australien einen Traumstart hingelegt. Nach acht Wertungsprüfungen führt Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich) vor seinen beiden Markenkollegen Jari-Matti Latvala (Finnland/0,4 Sekunden zurück) und Andreas Mikkelsen (Norwegen/3,5).

"So ein Ergebnis hätte ich nicht erwartet. Nur am Nachmittag hatten wir einen kleinen Schreckmoment, weil der Kühler wohl durch einen Steinschlag beschädigt wurde und etwas Flüssigkeit verloren hat. Zum Glück waren die Prüfungen nur kurz, so dass das kein echtes Problem war", sagte Ogier.

VW kämpft down under um den vorzeitigen Gewinn der Marken-WM. In Coffs Harbour reichen schon fünf Punkte zur Wiederholung des Vorjahres-Triumphes. Den Fahrer-Titel hat der Hersteller bereits sicher, unklar ist nur noch, an wen er geht. Spitzenreiter Ogier hat 187 Punkte und damit 44 mehr als sein Verfolger Latvala (143). Dahinter folgt Mikkelsen (110).