Deutsche U21-Fußballer in EM-Playoff-Spielen gegen Ukraine

Nyon (dpa) - Die deutschen Fußball-Junioren treffen in den Playoffs für die U21-EM 2015 auf die Ukraine. Bei der Auslosung am Freitag in Nyon wurde zudem ermittelt, dass die DFB-Mannschaft im Hinspiel am 9./10. Oktober auswärts antritt. Das Rückspiel soll am 13./14. Oktober in Essen stattfinden. Nur die Sieger der sieben Duelle sind neben Gastgeber Tschechien für die Endrunde (17. bis 30. Juni 2015) qualifiziert.

Gewehrschützin Beate Gauß Weltmeisterin im Dreistellungskampf

Granada (dpa) - Gewehrschützin Beate Gauß aus Odenheim hat bei der Schieß-Weltmeisterschaft in Granada den Titel im Dreistellungskampf gewonnen. Nach dem Team-Gold am Tag zuvor gewann sie am Freitag mit 456,6 Ringe vor der Kroatin Snjezana Pejcic und der Norwegerin Malin Westerheim. Für die 30-jährige Sportsoldatin ist es der bislang größte Erfolg ihrer Karriere.

Golfstar Kaymer beim Tour-Finale in Atlanta auf Rang 25

Atlanta (dpa) - US-Open-Sieger Martin Kaymer ist mit einer 73er-Runde in sein Debüt bei der Tour Championship gestartet. Deutschlands bester Golfer hatte damit nach dem ersten Tag im Kampf um den FedExCup schon sieben Schläge Rückstand auf die Spitze. Die Führung bei dem mit acht Millionen Dollar dotierten Turnier teilten sich am Donnerstag die Amerikaner Chris Kirk und Billy Horschel mit jeweils vier Schlägen unter Par. Kaymer ist nach Bernhard Langer 2001 der erste Deutsche, der sich für das Abschluss-Turnier der PGA-Tour qualifizieren konnte.

Gasquet und Tsonga siegen: Frankreich vor Einzug in Davis-Cup-Finale

Paris (dpa) - Frankreich steht dank zweier souveräner Einzelsiege von Richard Gasquet und Jo-Wilfried Tsonga vor dem Einzug ins Endspiel des Davis Cups. Die beiden Tennisprofis feierten am ersten Tag des Halbfinals gegen Tschechien Dreisatz-Erfolge. Schon an diesem Samstag können die Franzosen im Doppel das Duell gegen den Titelverteidiger entscheiden. Gasquet setzte sich auf der French-Open-Sandplatzanlage am Freitag mit 6:3, 6:2, 6:3 gegen den Weltranglistensechsten Tomas Berdych durch. Nur 1:31 Stunden benötigte Tsonga für den 6:2, 6:2, 6:3-Sieg über Lukas Rosol.

Endrunde um Basketball-Pokal in Oldenburg - Hoffen auf Bremer Fans

Oldenburg (dpa) - Die EWE Baskets Oldenburg hoffen bei der Endrunde des deutschen Basketball-Pokals am 5. und 6. April 2015 in Oldenburg auf eine ausverkaufte Halle. Der Bundesligaclub will im Vorfeld des Top-Four-Turniers besonders in Bremen die Werbetrommel rühren. "Wir wollen dort noch mehr Basketball-Fans ansprechen", sagte Baskets-Geschäftsführer Hermann Schüller am Freitag in Oldenburg. Ein Umzug in die 10 000 Zuschauer fassende Bremer Halle sei aber nicht vorgesehen. Neben den Baskets müssen sich noch drei Teams für das Turnier qualifizieren. Titelverteidiger ist ALBA Berlin.

Rennkalender 2015: Rückkehr nach Mexiko und 20 Grand Prix

Peking (dpa) - Die Formel-1-Weltmeisterschaft wird 2015 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in 20 Rennen entschieden. Der Motorsport-Weltrat verabschiedete am Freitag in Peking den Rennkalender für die Königsklasse im kommenden Jahr. Demnach kehrt die Formel 1 nach 23 Jahren auch wieder zurück nach Mexiko. Das Rennen dort ist für den 1. November geplant. Das Heimrennen für die deutschen Piloten findet am 19. Juli auf dem Nürburgring statt. Auftakt ist in Melbourne am 15. März.