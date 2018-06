Islamabad (AFP) In Pakistan soll erstmals seit sechs Jahren wieder die Todesstrafe an einem Zivilisten vollstreckt werden. Ein Richter habe die Anordnung erlassen, den bereits 1998 verurteilten Mörder Shoaib Sarwar in der kommenden Woche hinzurichten, sagte ein Beamter des Adiyala-Gefängnisses in Rawalpindi der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Die Vorbereitungen für die Hinrichtung durch Erhängen am 18. September laufen demnach bereits.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.