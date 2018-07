Stockholm (AFP) In Schweden wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Nach acht Jahren an der Spitze der Regierung droht dem liberal-konservativen Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt dabei die Ablösung durch die sozialdemokratische Opposition mit ihrem Kandidaten Stefan Löfven. Ziemlich sicher ist außerdem ein deutliches Erstarken des rechten Randes: Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten könnten am Sonntag zehn Prozent der Stimmen holen, nachdem sie 2010 mit 5,7 Prozent erstmals den Einzug in den schwedischen Reichstag geschafft hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.