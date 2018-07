Pretoria (AFP) Das Strafmaß gegen Oscar Pistorius wird am 13. Oktober verkündet. Dies teilte Richterin Thokozile Masipa am Freitag in Pretoria mit. Zuvor hatte sie den südafrikanischen Sprintstar der fahrlässigen Tötung und des fahrlässigen Waffengebrauchs in einem Fall schuldig gesprochen. Bis zur Verkündung des Strafmaßes bleibt der 27-Jährige nach Angaben der Richterin weiterhin gegen Auflagen in Freiheit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.