Pretoria (AFP) Der südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius ist im Prozess um den Tod seiner Freundin Reeva Steenkamp der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen worden. Richterin Thokozile Masipa sagte am Freitag in Pretoria, das Urteil sei einstimmig ergangen. Auch in einem von drei Nebenanklagepunkten, dem fahrlässigen Schusswaffengebrauch in einem Restaurant, sprach sie den 27-Jährigen für schuldig.

