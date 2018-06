Washington (AFP) Ein in Liberia an Ebola erkrankter US-Arzt ist in seiner Heimat offenbar erfolgreich mit dem Blutplasma eines bereits vom gleichen Virus geheilten Landsmannes behandelt worden. "Wir hoffen auf eine Stärkung des Immunsystems" mit Antikörpern des genesenen Patienten, sagte der behandelnde Arzt Phil Smith der Zeitung "New York Times" am Donnerstag (Ortszeit). Laut der Klinik im US-Bundesstaat Nebraska ist der 51-jährige Rick Sacra nach der Behandlung mit dem Blutplasma sowie experimentellen Medikamenten wieder auf dem Weg der Besserung.

