Los Angeles (AFP) Es begann mit Lieferungen von DVDs direkt an die Haustür, heute können Kunden ihre Lieblingsserie auf Tablet und Smartphone schauen - bis zum Umfallen. In 17 Jahren hat Netflix die Fernsehwelt in den USA gleich mehrfach revolutioniert und dabei das Verhältnis der Verbraucher zu Film und Fernsehen von Grund auf verändert. Ab Dienstag ist die Online-Videothek auch in Deutschland verfügbar.

