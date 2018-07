Tutzing (dpa) - Im Haus Thurn und Taxis läuten die Hochzeitsglocken. Maria Theresia (33), Tochter von Gloria Fürstin von Thurn und Taxis (54), heiratet in Tutzing am Starnberger See ihren zwei Jahre jüngeren Verlobten Hugo Wilson.

Zu Ablauf und Gästeliste der Hochzeit äußerte sich das private Sekretariat des Hauses Thurn und Taxis nicht. Nach Medienberichten findet die kirchliche Trauung um 16.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Joseph statt. Gefeiert wird anschließend im Schloss Garatshausen im Tutzinger Nachbarort Feldafing. Es gehört der Familie Thurn und Taxis.

Die Braut ist das älteste der drei Kinder von Gloria und ihrem 1990 gestorbenen Mann Johannes Fürst von Thurn und Taxis. Elisabeth (32) und Albert (31) sind unverheiratet. Maria Theresia studierte in Paris und Madrid Medien- und Kommunikationswissenschaft.

Sie arbeitet als freie Journalistin und Künstlerin in London. Hugo Wilson malt Bilder und stellt seine Kunstwerke nach Informationen der Illustrierten "Bunte" bereits in aller Welt aus.

Haus Thurn und Taxis

Bild