Sydney (AFP) Auf dem großen Jahrmarkt Royal Adelaide Show ist ein achtjähriges Mädchen aus Malaysia bei einem Karussell-Unglück tödlich verletzt worden. Wie die Polizei der südaustralischen Stadt am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vorabend am Fahrgeschäft AirMaxx 360, einem krakenartigen Karussell, in dem 24 Fahrgäste gleichzeitig mit Gondeln durch die Luft gewirbelt werden.

