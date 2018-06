Berlin (AFP) Zur Unterstützung des Kampfes gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) schickt die Bundesregierung weitere Soldaten in den Irak: Wie das Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte, sollen 40 Fallschirmjäger dort kurdische Kämpfer in Waffensysteme einweisen. Bis zu 30 Kurden könnten zur Ausbildung nach Deutschland kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) prüft einem Bericht zufolge außerdem weitere Möglichkeiten, den Kampf gegen den IS zu unterstützen.

