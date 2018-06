Belgrad (AFP) Ein Homosexuellen-Aktivist aus Deutschland ist am Samstag in Belgrad zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden. "Er wurde mit schweren Kopfverletzungen und Blutungen eingeliefert", sagte der Notarzt Dusan Jvanovic. Der Mann sei bereits operiert worden und werde auf der Intensivstation behandelt. Die deutsche Botschaft in Belgrad bemühe sich um eine Aufklärung der Tat, teilte das Auswärtige Amt mit. Drei Verdächtige wurden festgenommen.

