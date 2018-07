Mailand (AFP) Die Europäische Union will Investitionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur fördern, um das Wirtschaftswachstum in Europa zu beleben. "Das meiste Wachstum entsteht durch private Investitionen", sagte Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem bei einem Treffen der EU-Finanzminister am Samstag in Mailand. "Zuallererst müssen wir sehen, wie wir mehr private Investitionen erzeugen, indem wir Märkte öffnen, die Regierungen besser arbeiten und wir Unternehmen erlauben, in Europa zu investieren."

