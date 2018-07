Berlin (AFP) Im Streit um die Pkw-Maut für Ausländer hat CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt Kritiker in der CDU vor Angriffen des CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer in Schutz genommen. In der Zeitung "Die Welt" vom Samstag verteidigte Hasselfeldt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), dem Seehofer Sabotage vorgeworfen hatte. "Ich habe keinen Anlass, Kabinettsmitgliedern irgendetwas zu unterstellen", sagte Hasselfeldt. Sie erwarte, "dass sich alle Beteiligten konstruktiv und fair mit dem Thema auseinandersetzen".

