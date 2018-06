Moskau (AFP) Rund drei Wochen nach der ersten umstrittenen Hilfslieferung in die Ostukraine haben erste Lastwagen eines zweiten russischen Konvois die Grenze passiert. Eine Kolonne von 35 Lkw sei nach der Abfertigung durch den Zoll und den Grenzschutz in die Ukraine gefahren, sagte ein Sprecher der südrussischen Zollbehörde am Freitagabend der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor.

