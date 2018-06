München (AFP) In Europa wächst einer Studie zufolge die Kluft zwischen Nord und Süd, was Gerechtigkeit und soziale Teilhabe betrifft. Die Euro-Krise habe den Abstand zwischen dem wohlhabenden Norden und dem ärmeren Süden weiter vergrößert, zitierte das Magazin "Focus" am Samstag vorab aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach wächst im Vergleich zwischen Nord und Süd das Ungleichgewicht zwischen den Generationen. Jüngere Menschen seien in den von der Krise betroffenen Staaten stärker von sozialer Ungerechtigkeit betroffen als ältere.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.