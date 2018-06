Paris (AFP) Für Frankreichs Staatschef François Hollande und seinen Premier Manuel Valls wird es nach turbulenten Monaten eine Woche der Bewährung. Mit einer Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung will Valls am Dienstag testen, wie geschlossen die Sozialisten hinter seinem Spar- und Reformkurs stehen. Zwei Tage später wird Hollande im Elysée-Palast hunderten Journalisten Rede und Antwort stehen und die mageren Ergebnisse seiner Politik verteidigen müssen.

