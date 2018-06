Leverkusen (dpa) - Vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen sind 15 Fans der Heimmannschaft in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei in Köln mitteilte, hatten die Bayer-Fans am Freitagabend einen Bus mit Werder-Anhängern angegriffen. Als die Polizei dazwischen ging, verletzten sich neun Beamte durch das eigene Pfefferspray. Nach dem Spiel nahm die Polizei weitere sieben Bayer-Fans in Gewahrsam. Leverkusen kam zum Auftakt des dritten Spieltags nicht über ein 3:3 gegen Bremen hinaus.

