Turin (SID) - Meister Juventus Turin und Vizemeister AS Rom knüpfen in der Serie A nahtlos an die erfolgreichen Auftritte der Vorsaison an. Die "Alte Dame" aus Turin setzte sich am Samstagabend 2:0 (1:0) gegen Udinese Calcio durch und teilt sich mit dem AS Rom die Tabellenführung. Die Hauptstädter kamen zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg beim FC Empoli.

In Turin brachte Carlos Tevez mit seinem ersten Saisontor die Gastgeber in Führung (8.). Claudio Marchisio stellte im zweiten Durchgang den Endstand her (75.). Roms Sieg wurde durch ein Eigentor von Empoli-Torwart Luigi Sepe ermöglicht (45.).