Mönchengladbach (SID) - Mittelfeldspieler Tranquillo Barnetta vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist am Samstag am Rande des Bundesligaspiels bei Borussia Mönchengladbach (1:4) durch einen Facebook-Eintrag in Erklärungsnot geraten. Noch während die Begegnung lief, war dort der Eintrag "3 Wechsel, kein Quillo! Na dann: hopp Gladbach" zu lesen.

Barnetta war bei Schalkes zweiter Saisonniederlage nicht von Trainer Jens Keller eingesetzt worden und saß 90 Minuten auf der Bank. Am späten Samstagabend sah sich der 29-jährige Schweizer zu einer Stellungnahme gezwungen.

"Seit Bestehen meines Facebook-Accounts habe ich die Pflege der Seite in die Hände eines Freundes gelegt. Leider hat dieser während der Partie in Mönchengladbach aus der Emotion heraus einen Beitrag veröffentlicht, der zu Verwirrung geführt hat. Zu keiner Zeit habe ich diesen Post freigegeben bzw. meinen Freund beauftragt, etwas zu veröffentlichen. Ich saß ja auf der Bank", schrieb Barnetta bei Facebook. Die Entscheidungen des Trainers würde er sicher nicht öffentlich kommentieren.

Schalke-Sportchef Horst Heldt stellte sich demonstrativ vor seinen Schützling: "Er hat das weder geschrieben, noch in Auftrag gegeben", sagte er.