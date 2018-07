Berlin (dpa) - Auf einen Einsatz als Ausbilder im Nordirak bereiten sich nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung 40 Fallschirmjäger der Bundeswehr vor. Die Soldaten sollen ausgewählte kurdische Kämpfer der Peschmerga in den Gebrauch von Sturm- und Maschinengewehren einweisen, die Deutschland zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat liefern will, bestätigte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam. Zu erwarten sei, dass sich kleinere Ausbildungsteams im Einsatz abwechseln. Wann die ersten Fallschirmjäger in den Irak fliegen, sei noch unklar.

