Kiew (dpa) - Die Führung in Kiew sieht sich weiterhin im Krieg mit Russland - obwohl im Osten der Ukraine seit einer Woche eine Waffenruhe gilt. Kremlchef Wladimir "Putin will nicht die Gebiete Donezk und Lugansk, sondern die ganze Ukraine", sagte Ministerpräsident Arseni Jazenjuk bei einer internationalen Konferenz in Kiew. Er forderte eine Beteiligung der EU und der USA an Gesprächen mit Russland. Gleichzeitig hat ein zweiter Konvoi aus Moskau mit rund 2000 Tonnen Hilfsgütern das Krisengebiet erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.