Belgrad (dpa) - Ein 27-Jähriger Deutscher ist in der serbischen Hauptstadt Belgrad verprügelt und lebensgefährlich verletzt worden. Der vermutlich aus Halle an der Saale stammende Mann, der an einem Kongress von Homosexuellen teilgenommen hatte, habe schwerste Hirnverletzungen, berichtete der deutsche Botschafter nach einem Besuch im Krankenhaus. Nach einer Notoperation sei der Mann ansprechbar. Allerdings könne erst nach 24 Stunden gesagt werden, ob er außer Lebensgefahr sei. Nach ersten Informationen der Polizei könnte es sich um einen ausländerfeindlichen Übergriff handeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.