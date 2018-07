Edinburgh (AFP) Tausende uniformierte Mitglieder des protestantischen Oranier-Ordens sind am Samstag mit Musikkapellen durch die schottische Großstadt Edinburgh gezogen, um fünf Tage vor der Volksabstimmung über die schottische Unabhängigkeit für die Einheit Großbritanniens zu demonstrieren. "Wir sind stolz, zu Großbritannien zu gehören", sagte der Großmeister der Schottischen Loge, Henry Dunbar, bei der Kundgebung am Schloss von Edinburgh. Die Veranstalter erwarteten 15.000 Teilnehmer. Die Oranier sind aus dem Nordirland-Konflikt weithin bekannt, weil ihre Umzüge häufig in Auseinandersetzungen mit den Katholiken mündeten.

