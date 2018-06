Kampala (AFP) In Uganda ist nach US-Angaben einen Anschlag der radikalislamischen Shebab-Miliz vereitelt worden. Örtliche Sicherheitskräfte hätten in der Hauptstadt Kampala eine "Terrorzelle" der Shebab ausfindig gemacht, teilte die US-Botschaft am Samstag mit. Die Gruppe plante demnach ein Attentat, dass offenbar kurz bevorstand. Die Behörden hätten einen "Terroranschlag" auf eine staatliche Einrichtung verhindert, sagte Polizeisprecher Fred Enanga. Die Verdächtigen seien festgenommen worden. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.