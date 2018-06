Los Angeles (AFP) Wegen Waldbränden unweit der Stadt San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien haben dutzende Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Polizei der Region Orange County forderte die Bewohner aus rund 30 Haushalten am Freitag auf, sich in Sicherheit zu bringen. Das Feuer war am Freitagmorgen ausgebrochen und breitete sich schnell aus. Nach Angaben der Feuerwehr waren 526 Hektar Land betroffen. Unklar war zunächst, inwieweit das Feuer bereits unter Kontrolle war.

