Apolda (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Grünen vor einer Regierungsbildung mit der Linken in Thüringen gewarnt. Sie habe Achtung vor den Grünen, von denen sich viele vor 25 Jahren im Neuem Forum und anderen DDR-Bürgerrechtsbewegungen für Freiheit eingesetzt hätten, sagte Merkel beim CDU-Wahlkampfabschluss in Apolda. Dieselben Grünen seien jetzt bereit, mit der Linken zusammenzuarbeiten. In Thüringen könnte nach der Landtagswahl morgen erstmals ein rot-rot-grünes Bündnis unter Führung der Linkspartei möglich sein.

