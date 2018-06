Offenbach (dpa) - Eine Mischung aus Sonne, Wolken und Gewitter prägt das Wetter morgen und zu Beginn der neuen Woche. Erst allmählich bringt ein aus dem Mittelmeerraum heranziehendes Tief warme Luft nach Deutschland. In der Folge geht es bergauf mit den Temperaturen - nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sind in den nächsten Tagen gebietsweise noch einmal sommerliche Werte bis zu 26 Grad drin. Am wärmsten wird es voraussichtlich in Brandenburg und entlang des Oberrheins. Die Sonne lässt sich dann auch wieder öfter blicken.

