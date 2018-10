Sydney (AFP) Australien hat den USA am Sonntag 600 Soldaten und mehrere Militärflugzeuge für den gemeinsamen Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) zugesagt. 400 Angehörige der Luftwaffe und 200 weitere Militärangehörige würden in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt, um das Vorgehen gegen die Dschihadisten im Irak zu unterstützen, sagte Premierminister Tony Abbott bei einer Pressekonferenz in Darwin. Verlegt würden acht Kampfjets, ein Aufklärungsflugzeug und ein Betankungs- und Transportflugzeug.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.