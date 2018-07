Brüssel (AFP) Das Jüdische Museum in Brüssel ist knapp vier Monate nach dem blutigen Anschlag mit vier Todesopfern feierlich wiedereröffnet worden. Rund 300 Gäste wohnten am Sonntag der Zeremonie bei, darunter der belgische Ministerpräsident Elio Di Rupo. "All jene, die Dummheit predigen, Brutalität, Schandtaten und entsetzlichen Schrecken, sollen wissen, dass wir aufrechter denn je vor ihnen stehen", sagte Museumsdirektor Philippe Blondin am Tag der Jüdischen Kultur in Europa. Di Rupo versprach die "rigorose Verfolgung" aller antisemitischen und rassistischen Verbrechen in Belgien.

