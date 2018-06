Potsdam (AFP) Dietmar Woidke ist kein Mensch, der sich leicht aus der Reserve locken lässt. "Wir sind die Brandenburg-Partei", ruft er seinen Anhängern am Wahlabend kurz und knapp zu, nachdem klar ist, dass die SPD mit gut 32 Prozent wieder stärkste Kraft geworden ist. Jetzt hat Woidke zwei Optionen: Er kann das rot-rote Bündnis fortsetzen oder ein Bündnis mit der CDU schmieden. Vorerst will sich der Regierungschef da nicht in die Karten schauen lassen. "Es gibt keine Priorität", stellt er nüchtern fest

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.