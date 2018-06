Berlin (AFP) Nach der Ermordung eines britischen Entwicklungshelfers durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entsetzt über die "menschenverachtende Tat" geäußert. Diese sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse geahndet werden, erklärte Merkel in einer Botschaft an den britischen Premierminister David Cameron, wie eine Sprecherin der Bundesregierung am Sonntag mitteilte. Demnach sprach Merkel Cameron ihre Anteilnahme aus und bat ihn, ihr Mitgefühl auch an die Familie des getöteten David Haines auszurichten. Diese müsse durch den Verlust unendliches Leid ertragen.

