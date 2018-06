Erfurt (AFP) Die CDU mit Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht ist am Sonntag als stärkste Kraft aus der Landtagswahl in Thüringen hervorgegangen. Eine Mehrheit für ein rot-rot-grünes Bündnis unter dem Linken-Politiker Bodo Ramelow war ersten Hochrechnungen zufolge noch offen. Klarer Wahlsieger in Brandenburg wurde die SPD von Ministerpräsident Dieter Woidke. Die AfD zog mit jeweils zweistelligen Ergebnissen in die beiden Landtage ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.